Шимоните обсудила с главой ЕК помощь Украине, шаги в достижении членства в ЕС

Также обсуждались реализация мер по оживлению экономики и повышению устойчивости (RRF) и укрепление энергетической безопасности ЕС.

«В ходе встречи обсуждалась необходимость не поддаваться шантажу и давлению со стороны России. Премьер-министр обратила внимание на то, что гибридные атаки России будут продолжаться, но мы готовы им сплоченно противостоять», — говорится в сообщении правительства.

Шимоните поблагодарила Председателя ЕК за предложение Комиссии предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС, на основании которого руководство ЕС приняло соответствующее решение.

Премьер-министр подчеркнула необходимость использования конкретных мер помощи странам в реализации данных им рекомендаций.

«Литва готова усилить свою экспертную и техническую поддержку евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, а детальные оценки Еврокомиссии по поводу того, в каких областях требуется наибольшая помощь, будут способствовать лучшему планированию», — сказала премьер-министр.

Шимоните призвала ЕС продолжать политику давления на Россию и возглавить формулирование дальнейших санкций ЕС против России, которая продолжает войну в Украине, «не забывая о преступных действиях режима Александра Лукашенко как против белорусского народа, и по вовлечению Беларуси в войну против Украины».

После того, как в конце февраля Россия начала войну против Украины, Запад прибёг к серии санкций против Москвы и ее сателлита — Минска, почти две недели назад лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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