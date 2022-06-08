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Шимоните обсудит с Балтийскими коллегами и Столтенбергом региональную безопасность

Фото lrv.lt

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните и ее балтийские коллеги в среду примут участие в дистанционной беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, усиление Сил передовой обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге Альянса, а также помощь Украине в условиях, когда Россия продолжает войну, сообщила пресс-служба правительства.

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Страны Балтии добиваются на предстоящем саммите НАТО решения о преобразовании дислоцированных в их странах батальонов НАТО в бригады.

Олаф Шольц, канцлер Германии – страны, возглавляющий батальон в Литве, также озвучил это стремление в Вильнюсе во вторник, подчеркнув, что союзники привержены защите каждой пяди Североатлантического альянса.

Тогда же на совместной встрече лидеров Литвы, Латвии, Эстонии и Германии было принято решение об укреплении обороноспособности во всех странах Балтии.

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