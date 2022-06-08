Шимоните обсудит с Балтийскими коллегами и Столтенбергом региональную безопасность

Страны Балтии добиваются на предстоящем саммите НАТО решения о преобразовании дислоцированных в их странах батальонов НАТО в бригады.

Олаф Шольц, канцлер Германии – страны, возглавляющий батальон в Литве, также озвучил это стремление в Вильнюсе во вторник, подчеркнув, что союзники привержены защите каждой пяди Североатлантического альянса.

Тогда же на совместной встрече лидеров Литвы, Латвии, Эстонии и Германии было принято решение об укреплении обороноспособности во всех странах Балтии.

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