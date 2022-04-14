Шимоните: одного терминала СПГ странам Балтии хватит, однако «не без риска»

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) и газохранилища в латвийском Инчукалнсе может быть достаточно для обеспечения трех Балтийских стран газом, однако такой сценарий был бы «не без риска».

«Нужно оценивать не только терминал, но и всю инфраструктуру, в том числе Инчукалнс (хранилище газа в Латвии — BNS), и тогда в общем пакете государства могли бы функционировать, но такой сценарий не может быть удобным, это не сценарий без риска, который снял бы эту напряженность», — заявила премьер-министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Ранее Шимоните заявляла, что Клайпедского ТСПГ недостаточно для обеспечения потребности в газе всех стран Балтии. Министр энергетики Дайнюс Крейвис пояснил в среду, что премьер-министр имела в виду, что терминала недостаточно для стран Балтии вместе с Финляндией, которая находится на общем рынке. Однако Финляндия, по его словам, может использовать мазут вместо газа.

Крейвис сказал в среду, что странам Балтии достаточно Клайпедского ТСПГ, тем более что Финляндия и Эстония намерены построить собственный терминал до начала отопительного сезона.

«Странам Балтии, да — на сегодняшний день достаточно терминала. В соответствии с существующими мощностями, возможно, с небольшим ограничением для более крупных потребителей, в принципе мы действительно в безопасности», — сказал Крейвис.

Латвия также заявляет, что хочет иметь собственный терминал СПГ, хотя признается, что быстро реализовать проект не удастся.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр экономики Финляндии Мика Линтиля на прошлой неделе договорились, что Финляндия и Эстония будут совместно арендовать плавучий ТСПГ.

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