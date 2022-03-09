Шимоните поддерживает увеличение оборонного бюджета, но детали будут обсуждаться

Поскольку военное вторжение России в Украину продолжается, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляет, что поддерживает дальнейшее увеличение финансирования обороны.
В связи с тем, что президент Гитанас Науседа предложил выделить на это в следующем году 3% ВВП, премьер-министр отметила, что необходимо будет обсудить конкретный план на будущее.
«Мне довелось видеть проект документа, в котором говорится о трех процентах, но срок не определен. Мы, между тем, говорим о 2,5% уже в этом году», — сказала премьер на пресс-конференции.
По ее словам, если эта цель будет достигнута досрочно, то придется договариваться и о дальнейших целях.
«Конечно, придется договариваться, о том, какими будут дальнейшие цели. И с представителями фракций было согласовано, что все фракции делегируют своих людей на такой пересмотр действующего национального соглашения по финансированию обороны и прочего, потому что нужно согласовать новые цели и новые вехи», — сказала Шимоните.
По словам премьер-министра, эти переговоры не должны длиться долго, и в ходе них станет ясно, будут ли фигурировать показатель в 3% ВВП, и когда он будет достигнут.
Весной правительство предложит Сейму увеличить финансирование обороны на 2022 год с показателя в чуть более чем 2% до 2,5% ВВП, для этого на оборону придется выделить около 250 млн евро.
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