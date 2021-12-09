Шимоните подтвердила: министр транспорта тоже готов оставить пост

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Литовский премьер Ингрида Шимоните подтвердила, что министр транспорта Марюс Скуодис готов оставить пост из-за продолжающегося транзита удобрений «Беларуськалия» через Литву, хотя для этого предприятия вступили в силу санкции США.

«Да, (получила), министра транспорта», — сказала в четверг И. Шимоните журналистам в четверг, отвечая на вопрос, получила ли она заявления и других должностных лиц о готовности уйти в отставку.

Ранее о готовности уйти в отставку сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.