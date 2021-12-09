Шимоните пока не определилась в вопросе отставки Ландсбергиса

Со вступлением в среду в силу американских санкций «Беларуськалий» продолжает транзит своих товаров чрез Литву.

Литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что в ноябре «Беларуськалий» выполнил авансовый платеж за услуги перевозки, и этих средств может хватить для перевозки удобрений в декабре и частично в январе.

Находящаяся в госуправлении компания утверждает, что о платеже аванком были информированы министерства Транспорта и Иностранных дел.

Г. Ландсбергис сказал, что Lietuvos gelezinkeliai информировала лишь об сентябрьском авансе за октябрьские услуги.

«Ситуация, которая произошла после того, о ней не информировали», – утверждает глава литовской дипломатии.

«О дальнейших платежах, которые имели место, не сообщили», – добавил он.

Входящая в группу ж/д компании предприятие LTG Cargo в среднем перевозило по 10 млн тонн грузов «Беларуськалия» в год приблизительно за 60 млн евро.

Казначейский департамент США ввел санкции в отношении «Беларуськалия» в августе и до 8 декабря предоставил срок компаниям завершить сделки.

В минувший четверг в расширенных санкциях США оказался и экспортер продукции «Беларуськалия» — «Белорусская калийная компания». Сделки с ней должны быть завершены к 1 апреля следующего года.