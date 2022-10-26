Шимоните поздравила нового британского премьера Сунака

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник поздравила Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании.

«Я убеждена, что партнерство между Литвой и Соединенным Королевством (СК), основанное на общих ценностях и стремлении к трансатлантическому единству, продолжит развиваться в ближайшие годы. Я счастлива, что могу работать с вами в это чрезвычайно важное для наших стран время, и я надеюсь встретиться в Вильнюсе как можно скорее», — говорится в распространенном в среду приветствии премьер-министра.

«Литва поддерживает прочные связи с Великобританией во всех областях, представляющих взаимный интерес, и высоко ценит вклад Великобритании в обеспечение безопасности восточного фланга НАТО, особенно Балтийского региона», — говорится в нем.

В приветствии подчеркивается, что «Литва и Великобритания будут постоянно поддерживать борьбу Украины за свою свободу и свободу других европейских народов», сохраняя при этом солидарность, принципиальную позицию, поддерживаемую ценностями свободы и демократии.

Во вторник Сунак стал третьим премьер-министром Великобритании в этом году и сразу же представил наиболее важных членов своего правительства.

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