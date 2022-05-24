TOP,Новости,Политика

Шимоните призывает не поддаваться кремлевской пропаганде о вреде санкций Запада для него самого

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литовский премьер Ингрида Шимоните призывает не поддаваться российской пропаганде о вреде санкций Запада для него самого. 

«Мы чувствуем и видим, что кремлевская пропаганда пытается построить нарратив, что, вот, смотрите, Запад ввел много разных санкций, и поэтому страны Запада переживают много экономических вызовов, нам важно здесь не попасться на крючок пропаганды», — сказала премьер журналистам в Сейме во вторник. 

реклама

«Вполне понятно, что этим программируется: программируется давление и попытка уклониться от дальнейших санкций, и, может быть, и эти как-то остановить и смягчить. Потому что стоит денег война, стоит денег вторжение, которое началось три месяца назад, и это главная причина», — добавила глава правительства.

В настоящее время Евросоюз ведет переговоры о шестом пакете санкций в отношении  России, ведущей войну против Украины. Новые санкции будут включать запрет на импорт российской нефти, но переговоры зашли в тупик из-за возражений Венгрии, которая заявляет, что страна не поддержит эмбарго из-за чрезмерной зависимости от этих ресурсов.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.