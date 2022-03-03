Шимоните призывает воздержаться от нападок на русскоговорящих, от любых выпадов

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В связи с продолжающимся вторжением России в Украине премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает воздержаться от преследования русскоязычных и от любых выпадов.

«Следует воздержаться от любых действий, которые каким-либо образом создают основу для путинской пропаганды в распространении лжи о каких-либо ксенофобских или прочих выпадах в Литве», – заявила премьер, реагируя на осквернение памятников советским солдатам в Юрабркском и Кайшядорских районах.

Она призвала не использовать «эти настроения или какие-либо стереотипы в своем ближнем окружении», – среди соседей, на работе, в школах.

«У поклонников Путина нет национальности – я хочу это подчеркнуть (…). Я хочу призвать всех, чтобы в нашем окружении не было никаких даже малейших проявлений, которые бы позволяли считать, что мы каким-то образом перекладываем ответственность путинского режима на наших русских сограждан», – подчеркнула Шимоните.

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