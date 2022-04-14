Шимоните раздосадована спорами Украины и Германии

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Воюющая с Россией Украина имеет право на резкую риторику в отношении Германии, но то, что приходится критиковать стратегического партнера, вызывает досаду, говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Украинцы сейчас гибнут в этой войне и, по правде говоря, это дает руководству и президенту Украины право оценивать ситуацию так, как им это кажется уместным и нужным, и даже использовать жесткую риторику. Досадно, что вообще сложилась такая ситуация, что нужно высказывать замечание в отношении стратегического партнера», — сказала Шимоните.

Дипломатическая напряженность сложилась между Киевом и Берлином из-за нежелания Германии ужесточать санкции для Москвы, отказавшись от ее газа, а также поставлять некоторые немецкие вооружения.

Атмосфера накалилась после заявления Киева на этой неделе о том, что визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину нежелателен, а вместо него страна ждет канцлера ФРГ, которые может принять «прямые практические решения» по поставкам вооружений.

Шимоните, со своей стороны, добавила, что в Германии «интересы промышленности и бизнеса имеют явный приоритет» и актуальны для всех основных партий.

«А лидеры некоторых партий даже потом находят себе работу в этих российских концернах, что просто является, я бы сказала, почти уже и примером коррупции», — сказала Шимоните.

Она подчеркнула, что само немецкое общество должно оказать давление на свое правительство, чтобы оно приняло решения, поскольку после отказал от российского газа именно оно ощутит негативное воздействие, связанное с усиливавшейся долгие годы энергетической зависимостью.

С другой стороны, премьер-министр подчеркнул, что Литва должна быть благодарна Германии за свою безопасность.

«Командование передовыми силами, которые находятся в Литве, осуществляет Германия. Так что мы должны быть благодарны Германии за нашу ситуацию с безопасностью, за нашу защищенность», — отметила она.

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