Шимоните: реакция российских олигархов говорит о воздействии санкций, их нужно ужесточать

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечает, что реакция российских олигархов говорит о воздействии западных санкций, однако их нужно продолжать ужесточать.
Она сказала это на совместной пресс-конференции премьеров Литвы, Польши и Украины в Варшаве в то время, как кремлевские войска продолжают вторжение в соседнее государство.
«По российским олигархам мы видим, что санкции болезненны и они действуют. Раньше мы слышали дискуссию, что санкции, возможно, не очень действенное оружие. Я бы осмелилась сказать, что у нас никогда не было настоящих санкций и они появляются только сейчас», — сказала в понедельник глава литовского правительства.
«Очень жаль, что так поздно, потому что за это украинцам приходится платить слишком высокую цену. Все воздействие санкций проявится только в долгосрочной перспективе, но нам следует и сейчас их ужесточать и расширять, чтобы война обходилась России как можно дороже», — добавила Шимоните.
По словам премьер-министра, санкции должны затронуть не только Россию, но и Беларусь, которая «сдала в аренду свою землю для этого презренного вторжения в Украину».
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