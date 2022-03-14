Шимоните: реакция российских олигархов говорит о воздействии санкций, их нужно ужесточать

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечает, что реакция российских олигархов говорит о воздействии западных санкций, однако их нужно продолжать ужесточать.

Она сказала это на совместной пресс-конференции премьеров Литвы, Польши и Украины в Варшаве в то время, как кремлевские войска продолжают вторжение в соседнее государство.

«По российским олигархам мы видим, что санкции болезненны и они действуют. Раньше мы слышали дискуссию, что санкции, возможно, не очень действенное оружие. Я бы осмелилась сказать, что у нас никогда не было настоящих санкций и они появляются только сейчас», — сказала в понедельник глава литовского правительства.