Шимоните: решение комиссии по договору LTG и «Беларуськалия» будет еще в этом году

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что правительственная комиссия по национальной безопасности должна еще в этом году принять решение относительно договора Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) и белорусского производителя и экспортера калийных удобрений «Беларуськалий».
По ее словам, до 31 января у правительства должны быть все ответы на вопросы, связанные с транзитом удобрений.
«Есть некоторые ответы, которые не являются национальными, например, согласование европейских санкций с санкциями США. Здесь мы можем инициировать, но не можем брать обязательства, что решения у нас будут к тому времени», — сказала премьер.
«Решения комиссии точно будут в этом году, какие они будут, ответить я не могу, как не могу создавать видимость того, что что-то решено», — добавила она.
По словам Шимоните, дальнейшие шаги правительства и то, когда может быть прекращен транзит белорусских грузов через Литву, будут зависеть от того, что решит правительственная комиссия по национальной безопасности.
Как сказала премьер, одна из основных претензий в этой ситуации связана с тем, что сделки железных дорог с «Беларуськалием» и изменения в них не были представлены на проверку правительственной комиссии.
«В моем понимании, это очень важное обстоятельство», — сказала она.
Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву продолжается несмотря на вступившие в силу на минувшей неделе санкции США для этого предприятия. Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.
Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.