Шимоните: решение комиссии по договору LTG и «Беларуськалия» будет еще в этом году

«Решения комиссии точно будут в этом году, какие они будут, ответить я не могу, как не могу создавать видимость того, что что-то решено», — добавила она.

По словам Шимоните, дальнейшие шаги правительства и то, когда может быть прекращен транзит белорусских грузов через Литву, будут зависеть от того, что решит правительственная комиссия по национальной безопасности.

Как сказала премьер, одна из основных претензий в этой ситуации связана с тем, что сделки железных дорог с «Беларуськалием» и изменения в них не были представлены на проверку правительственной комиссии.

«В моем понимании, это очень важное обстоятельство», — сказала она.

Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву продолжается несмотря на вступившие в силу на минувшей неделе санкции США для этого предприятия. Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.