Шимоните: санкции на нефть затронут 15% калининградского транзита

Запрет на транспортировку российской нефти и нефтепродуктов через Литву транзитом в Калининградскую область вступает в силу 5 декабря или 5 февраля 2023 года, в зависимости от кода конкретного продукта.

Согласно пакету санкций, ранее одобренному Евросоюзом, с 17 июня запрещена перевозка российской стали и других изделий из черных металлов через территорию ЕС. С 10 июля введен запрет на транзит цемента, спирта, древесины, стекла, алюминия, изделий из бумаги, гипса, судовых деталей, а с 10 августа — угля и других твердых ископаемых видов топлива.

13 июля Еврокомиссия разрешила России перевозить подсанкционные грузы в Калининград и из Калининграда через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, но объем грузоперевозок должен соответствовать среднему объему грузов, перевозимых по железной дороге в последние три года.

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