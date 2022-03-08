Шимоните: страны Балтиии могли бы найти согласованные решения по российскому газу

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

После того, как министр иностранных дел Литвы призвал Европу отказаться от российских нефти и газа, а министр энергетики объяснил, что Литва пока не может сделать этого, чтобы не повредить энергетической безопасности других Балтийских стран, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что страны могли бы найти согласованные решения.

«Потребности Литвы можно полностью обеспечить через Клайпедский терминал сжиженного природного газа. Но только потребности Литвы. Если мы берем шире потребностей одной Литвы, то нужно найти согласованные решения, и я не считаю, что они не находятся», — сказала Шимоните в понедельник на пресс-конференции после встречи с лидерами парламентских фракций.

На минувшей неделе премьер сказала, что Литва могла бы выжить без газпромовского газа, однако, по ее словам, его покупка осуществляется из-за «определенных технических моментов». Министр энергетики Дайнюс Крейвис тоже повторил, что Литва уже сейчас могла бы отказаться от поставляемого по газопроводу из России газа, однако, по его словам, это повредило бы энергетической безопасности других Балтийских стран.