Школы стран ЕС приняли более 500 тысяч украинских детей

По состоянию на 30 августа в школьные системы стран Евросоюза были интегрированы 506 736 украинских детей. Об этом накануне сообщила Еврокомиссия.
«В связи с варварским вторжением России в Украину этот год отличается тем, что сотни тысяч детей вынуждены были сбежать из страны. На сегодняшний день более 500 тысяч украинских детей уже интегрированы в школьные системы стран ЕС», – говорится в сообщении.
В целом границу Евросоюза со стороны Украины и Молдовы с начала полномасштабного вторжения пересекли более 8,6 млн украинцев, из которых 5,8 млн уже вернулись домой.
Кроме того, 4,1 млн граждан Украины в ЕС получили временную защиту, а 25,2 тысяч – приют.
Напомним, сейчас за пределами Украины находятся около 641 тысячи школьников, еще около 200 тысяч детей школьного возраста – на временно оккупированных Россией территориях.korrespondent.net