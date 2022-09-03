Школы стран ЕС приняли более 500 тысяч украинских детей

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

По состоянию на 30 августа в школьные системы стран Евросоюза были интегрированы 506 736 украинских детей. Об этом накануне сообщила Еврокомиссия.

«В связи с варварским вторжением России в Украину этот год отличается тем, что сотни тысяч детей вынуждены были сбежать из страны. На сегодняшний день более 500 тысяч украинских детей уже интегрированы в школьные системы стран ЕС», – говорится в сообщении.