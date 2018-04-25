Шнобелевская премия-2019: самые странные научные открытия

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В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию 2019 года. Об этом сообщает Huffpost.

Ведущий церемонии Марк Абрахамс награждал победителей “статуэткой” из кофейного стаканчика, упаковки жвачки, сигареты, зубной щетки и нескольких других предметов.

Также лауреаты получали диплом и 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Шнобелевская премия вручается в нескольких номинациях. Так приз мира достался международной группе ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, Сингапура и США. Они попытались измерить количество удовольствия, получаемое человеком, писавшим зудящее место.

Премия по медицине досталась итальянскому ученому Сильвано Галосю. Он доказал, что пицца, приготовленная в Италии, может защитить от болезней и смерти от рака пищеварительной системы.

Премию за способ обучения хирургов при помощи звуковых сигналов, которыми обычно собак (например, цоканья языком), получили Карен Прайор и Тереза МакКеон в номинации Приз медицинского образования.

Также были награждены биологи, доказавшие, что мертвые намагниченные тараканы ведут себя не так, как живые намагниченные.

Французские анатомы награждены за исследование “асимметрии температуры мошонки у голых и одетых почтальонов во Франции”. Сообщается, что если мужчина одет, то левое яичко обычно теплее, чем правое.

В области химии приз получил японских профессор за исследование “Оценки общего объема слюны, производимой за день у пятилетних детей”. Одними из субъектов исследования были его сыновья тридцать лет назад.

В номинации Физика наградили ученых, узнавших, почему и как вомбаты испражняются кубиками.

Ученые из Нидерландов получили награду в области экономики, узнав, какие деньги грязнее всего. Оказалось, что лучше всего поддаются загрязнению и развитию бактерий банкноты из Румынии.

Инженер из Ирана Иман Фарабахш был удостоен премии за аппарат для смены подгузников.

Приз по психологии достался немецкому ученому Фрицу Штраку. Он узнал, что если держать перо во рту, это вызывает улыбку, но на самом деле человек не становится от этого счастливее.

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