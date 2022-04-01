Шоковые сценарии

Представляя экономические прогнозы, председатель правления Банка Литвы Гядиминас Шимкус отметил, что после инвазии России в Украину индекс политической неопределенности подскочил почти до уровня, который был после событий 11 сентября. Кроме того, он заметил, что чувствительным нервом экономики можно назвать цены на энергоресурсы.

«Литва импортирует из России 40% газа. Это немало, но по сравнению с другими соседями (Латвией, Эстонией, Финляндией, где это составляет 80% и больше) мы в неплохом положении», – отметил он. Г.Шимкус сказал, что российская инвазия в Крым была хорошим уроком, Литва стала учить его с 2014 года. «Количество закупаемого природного газа уменьшалось. Сейчас мы импортируем в два раза меньше российского газа, чем до первой атаки на Украину», – сказал он.

Учитывая фактор неопределенности, в настоящее время крайне сложно оценить ожидаемое экономическое развитие как Литвы, так и других стран, поэтому экономисты банка вместо обычных прогнозов подготовили три сценария.

По условному сценарию, подготовленному на основе информации на 1 марта, рост ВВП Литвы в этом году ожидается на уровне 2,7%, а инфляция составит 10,5%. В случае шокового сценария, который основан на предположениях и информации финансового рынка до 17 марта, ВВП страны в этом году вырастет на 0,4 процента, а инфляция достигнет 11,1%. Третий сценарий предполагает дополнительный гипотетический шок для экономики, по этому сценарию ВВП снизится на 1,2%, а инфляция составит 11,5%.

Замедление темпов роста

Некоторые экономисты и аналитики не исключают, что в литовской экономике в этом году может случиться рецессия. По их словам, ситуация будет зависеть от хода российской войны на Украине, но последствия западных санкций в отношении России и рост мировых цен на энергоносители существенно повлияют на экономическое развитие.

Информационное агентство BNS попросило экспертов-экономистов оценить, как военное вторжение России в Украину может повлиять на экономическое развитие, может ли экономика Литвы в этом году оказаться в рецессии.

По мнению части опрошенных экспертов, экономическая и энергетическая зависимость Литвы от России невысока, поэтому разрыв деловых и торговых отношений с Россией не окажет существенного негативного влияния на Литву, но война на Украине еще больше повысит инфляцию. Кроме того, усиление геополитической неопределенности может снизить ожидания потребителей и бизнеса, что приведет к сокращению внутреннего потребления и инвестиций.

«Вторжение России в Украину подольет еще больше керосина в и без того ярко горящий костер инфляции, и этот огонь может сжечь весь рост литовской экономики в 2022 году», — сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

Индре Гените-Пикчене, экономист INVL Asset Management, считает, что «годовое изменение ВВП может быть близким к нулю или даже отрицательным. В этом году коренным образом меняются ожидания предприятий и жителей, преобладает осторожность, они избегают рисков, что, по ее словам, является «своего рода ручным тормозом для экономики».

По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, высока вероятность того, что квартальные изменения ВВП Литвы во втором и третьем кварталах этого года будут отрицательными, что технически означает краткосрочную рецессию.

Однако некоторые экономисты прогнозируют, что рост внутреннего валового продукта Литвы в этом году может замедлиться, но не будет отрицательным.

По словам экономиста банка Swedbank Нериюса Мачюлиса, рецессия — не самый вероятный сценарий. «Мы увидим кратковременную стагфляцию — скачок цен и вялый экономический рост, а не рецессию», — говорит Н. Мачюлис.

Екатерина Рояка, руководитель отдела развития бизнеса и стратегии компании Creditinfo Lietuva, также считает, что наиболее вероятным сценарием является замедление экономического роста.

Елена Леонтьева, президент Литовского института свободного рынка, говорит, что общий экономический рост также будет зависеть от того, помогут ли государственные учреждения компаниям адаптироваться к изменениям, сократив бюрократические цепочки. По ее словам, активные инвестиции компаний могут помочь предотвратить рецессию.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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