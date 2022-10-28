Шольц и Макрон готовят ответ США из-за недобросовестной конкуренции — СМИ

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Лидеры Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон на фоне осложнения отношений между Парижем и Берлином в последнее время нашли общую тему для беспокойства: недобросовестная конкуренция со стороны США. Об этом сообщает Politico.

Канцлер Германии и президент Франции обсудили свои общие беспокойства во время переговоров, которые длились более трех в Париже.

Американские планы государственных субсидий — это меры, искажающие рынок, и их цель — убедить компании перенести свое производство в США. Это проблема, которую должен решить Европейский Союз, считают эксперты.

ЕС не может оставаться в стороне, если Вашингтон будет продвигать свой Закон о снижении инфляции, который предлагает снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на американской земле, в его нынешнем виде, отмечают лидеры двух стран.

Недавно подписанный в США закон поощряет потребителей «покупать американское» особенно раздражающий крупные автомобильные отрасли Франции и Германии.

Стороны сошлись во мнении, что если США не сократят масштабы, то ЕС придется нанести ответный удар. В частности, потребуются аналогичные схемы стимулирования для компаний, чтобы избежать недобросовестной конкуренции или потери инвестиций.

Макрон и Шольц выразили надежду достичь решения проблемы путем переговоров с Вашингтоном.

Рабочая группа официальных лиц ЕС и США встретится в режиме видеоконференции в конце следующей недели, что подчеркнет серьезность намерений европейской стороны.

В следующий понедельник, 31 октября, министры торговли ЕС соберутся на неформальную встречу в Праге, в которой планирует принять участие торговый представитель США Кэтрин Тай, чтобы обсудить создавшуюся напряженность.