Шольц не видит смысла в газовом эмбарго против РФ

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Запрет на импорт российского газа не положит конец войне против Украины, считает канцлер Германии Олаф Шольц. О перспективах введения эмбарго он рассказал в интервью для Spiegel.

«Я вообще не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну», — сказал Шольц.

Он считает, что введение эмбарго серьезно снизит экономические возможности Европы для ее послевоенного восстановления.

Шольц добавил, что власти ФРГ хотят избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия заводов.

«Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить», — добавил канцлер.

Отметим, аналитики подсчитали, что по итогам 2022 года Германия может заплатить России за нефть на 3 млрд евро больше, чем годом ранее, а ее расходы на импорт газа из РФ увеличатся в два раза. В общей сложности эта сумму составит 33,9 млрд евро и станет рекордной.

Напомним, ЕС готовит шестой пакет санкций против России и в него должен войти пункт о нефти. При этом в Брюсселе констатируют, что полный отказ от российской нефти займет время.