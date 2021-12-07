Шотландцам предложили тестироваться на COVID каждый раз при выходе из дома

Заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни заявил, что жителям Шотландии было бы желательно сдавать экспресс-тест на COVID-19 каждый раз покидая дом. Об этом сообщает The Guardian.

«Лично я теперь сдаю экспресс-тест каждый день, когда я выхожу с перспективой встретиться с другими представителями общественности за пределами моего дома. Я бы убеждал бы и других делать то же самое, потому что это дает мне уверенность, что я защищаю свой собственный дом, и это дает мне уверенность, что я защищаю других людей», — сказал Суинни.

Власти хотят повысить регулярность экспресс-тестов и делать их чаще двух раз в неделю, когда кто-либо хочет взаимодействовать с другими людьми.