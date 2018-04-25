Шотландец уснул в такси и проехал пол страны

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Любитель ночных клубов 20-летний Джозеф Ферджи из Эдинбурга уснул в такси и проехал полстраны. Об этом сообщает Daily Mail.

Парень отдыхал в ночном клубе Эдинбурга и решил вернуться домой только после закрытия заведения в пять часов утра. Он сел на заднее сидение такси и уснул.

Водитель разбудил пассажира только в половину десятого утра, хотя поездка должна была занять около пятнадцати минут. Заплатив 400 фунтов за машину парень понял, что находится в незнакомом месте.

Парень воспользовался Snapchat, разместив там просьбу о помощи. Оказалось, что Ферджи находится в 180 километрах от Эдинбурга в городе Керкубри, округ Дамфрис-энд-Галловей.

Тусовщик не может понять, как такое могло произойти и пытается разъяснить ситуацию с помощью службы такси. Домой парень вернулся спустя 12 часов после того, как вышел из клуба.