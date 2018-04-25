  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
В сентяре в Литве рекордная эмиграция, но иммигрантов все еще больше

Подробнее...
default image
В России снизили возраст получения пенсий

Подробнее...
default image
В Вильнюсе встретились представители стран, создающих кибернетические силы ЕС

Подробнее...
default image
Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в январе 2020 года

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис рассматривает возможность баллотироваться на пост спикера

Подробнее...
default image
Меркель и Зеленский обсудили встречу "нормандской четверки"

Подробнее...
default image
В Клайпедском порту завершается круизный сезон

Подробнее...
default image
Cовбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии

Подробнее...
default image
НАТО прокомментировало турецкую операцию в Сирии

Подробнее...
default image
ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Подробнее...
default image
Министр обороны представил руководству сейма вероятную отправку военных в Сирию

Подробнее...
default image
Эрдоган объявил начало военной операции в Сирии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: нет оправданий, почему вагоны так и не адаптированы для инвалидов

Подробнее...
default image
В США вырастили тыкву весом в тонну

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Литва положительно относится в возможности продлить срок Brexit

Подробнее...
default image
Шотландец уснул в такси и проехал пол страны

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал закон о соцпредприятиях, предложил механизм мониторинга

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис предлагает наградить Я.Качиньского госнаградой Литвы

Подробнее...
default image
Востребованы ли на рынке труда возрастные работники?

Подробнее...
default image
«Стипендия мэра Москвы» - самым активным

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Шотландец уснул в такси и проехал пол страны

Фото из открытых источников

Любитель ночных клубов 20-летний Джозеф Ферджи из Эдинбурга уснул в такси и проехал полстраны. Об этом сообщает Daily Mail.

Парень отдыхал в ночном клубе Эдинбурга и решил вернуться домой только после закрытия заведения в пять часов утра. Он сел на заднее сидение такси и уснул.

Водитель разбудил пассажира только в половину десятого утра, хотя поездка должна была занять около пятнадцати минут. Заплатив 400 фунтов за машину парень понял, что находится в незнакомом месте.

Парень воспользовался Snapchat, разместив там просьбу о помощи. Оказалось, что Ферджи находится в 180 километрах от Эдинбурга в городе Керкубри, округ Дамфрис-энд-Галловей.

Тусовщик не может понять, как такое могло произойти и пытается разъяснить ситуацию с помощью службы такси. Домой парень вернулся спустя 12 часов после того, как вышел из клуба.

korrespondent.net
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!