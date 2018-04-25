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Шотландия намерена стать членом ЕС в случае Brexit

Фото pixabay/com

Шотландия намерена остаться в составе Евросоюза в случае Brexit. Об этом сказала первый министр шотландского правительства Никола Стерджен на пресс-конференции в Берлине в среду, 18 сентября.

Она выразила надежду на то, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, отметив, что если это произойдет, Шотландия должна «иметь возможность стать независимой страной-членом ЕС, чтобы мы, как член европейской семьи, могли защищать нашу позицию и наши интересы».

Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, «достаточно велик», и в этом случае вся страна понесет потери, считает Стерджен. «Мы продолжим попытки преодолеть жесткий Brexit», в частности, надо будет добиться продления срока выхода Великобритании из ЕС, продолжила политик. 

Она выступила за проведение в Шотландии повторного референдума о выходе из состава Соединенного королевства уже в 2020 году. Это было бы демократичным решением, так как ввиду изменившихся обстоятельств исход плебисцита может оказаться другим, отметила политик.

На референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС.

В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, но позднее Стерджен временно отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

Напомним, британцы согласны на референдумы о независимости в Шотландии и Северной Ирландии после выхода королевства из ЕС.

korrespondent.net

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