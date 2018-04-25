TOP,Сегодня в мире

Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

Фото pixabay.com

В Шотландии в 2020 году может состояться повторный референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Об этом заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен в интервью газете Die Welt в пятницу, 6 сентября.

Стерджен сообщила, что власти Шотландии планируют добиться проведения повторного референдума в 2020 году.

«Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят получить независимость», — заявила политик.

Также она отметила, что в настоящее время Шотландская национальная партия сможет заручиться поддержкой Европейского союза в вопросе независимости от Британии.

«Во-первых, Brexit помог понять, почему мы хотим независимости. Во-вторых, никто бы не удивился, если бы ЕС приветствовал такую страну, как Шотландия, при вступлении в союз. Все переговоры, которые я вела и веду, свидетельствуют, что позиция ЕС по поводу шотландского суверенитета сильно изменилась», — подчеркнула Стерджен.Напомним, 4 сентября правительство Джонсона потерпело крупное поражение в парламенте. 

Оппозиции удалось провести через Палату общин законопроект, который должен обязать правительство отсрочить Brexit и исключить возможность выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем. 

Для вступления в силу документ должен получить одобрение Палаты лордов и подпись королевы Елизаветы II. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «лучше лежать мертвым в канаве, чем просить об отсрочке Brexit».

korrespondent.net

Последние новости

default image
На выборах в сейм "аграрии" будут сотрудничать с одномандатниками других движений

Подробнее...
default image
Движение либералов начинает выборы председателя партии

Подробнее...
default image
Премьер Испании предлагает с 2040 года запретить продажу подержанных машин

Подробнее...
default image
В офшорах спрятано 8% мирового ВВП - МВФ

Подробнее...
default image
Датчане в Балтийском море под Клайпедой создадут рыбное хозяйство

Подробнее...
default image
Президент Казахстана распорядился сократить к 2024 году количество госслужащих на 25 процентов

Подробнее...
default image
Департамент миграции Литвы озабочен фиктивными электронными регистрациям

Подробнее...
default image
Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

Подробнее...
default image
Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши стремятся уравнять прямые выплаты

Подробнее...
default image
В США предложили создать министерство мира

Подробнее...
default image
Литовские и американские военные проводят разведку дна Балтийского моря

Подробнее...
default image
Г. Науседа одобрил бы продление сроков Brexit

Подробнее...
default image
В ЕС одобрили продление санкций против России

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы: повесившие табличку Й. Норейке вредят Литве

Подробнее...
default image
Установка доски Й.Норейке согласована не полностью, но она может остаться - библиотека

Подробнее...
default image
Британия потратит еще 2 млрд фунтов на Brexit

Подробнее...
default image
Р.Шимашюс: нелегальные действия истину не рождают

Подробнее...
default image
Германия запретит пластиковые пакеты с 2020 года

Подробнее...
default image
Установка мемориальной доски Й.Норейке повредит имиджу Литвы - Ф.Куклянски

Подробнее...
default image
В Португалии с сентября курильщиков будут штрафовать за окурки

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600