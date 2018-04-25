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TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Шотландский летчик «уступил» взлетно-посадочную полосу ежу

Фото pixabay.com

Пилот британской авиакомпании The Loganair, находящийся за штурвалом самолета Saab 340, затормозил перед взлетом, чтобы пропустить бежавшего по взлетно-посадочной полосе детеныша ежа.

Об этом инциденте, происшедшем в аэропорту Сторновей, округ Хайленд на северо-западе Шотландии, пишет в понедельник, 23 сентября, британское издание Metro.

Нил Хьюз, исполнительный директор Loganair, одобрил поступок пилота, который «заботится не только о пассажирах, но и о животных». «Капитан воздушного судна с честью вышел из колючей ситуации с маленьким ежиком», – приводит пресса комментарий Хьюза.

Отметим, что сотрудники аэропорта Сторновей, расположенного в сельской местности на одном из островов Гебридского архипелага, вынуждены регулярно сканировать взлетно-посадочную полосу на наличие диких животных.

NEWSru.com

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