Шпинат: железный овощ

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«Пейте, дети, молоко — будете здоровы!» — об этом знает каждый российский ребенок. Американские дети о пользе молока не слышали. Они уже в нежном возрасте с удовольствием жуют шпинат — думают, что он поможет им стать крепкими и высокими. И не ошибаются!

В 1930-е годы в США на экранах телевизоров появился мультперсонаж — моряк Попай. Всякий раз он съедал по банке консервированного шпината, тут же становился сильным и бодрым и шел сражаться с врагами. В конце очередной серии моряк исполнял песню, в которой он рассказывал о пользе шпината, о большой любви к этому овощу. Американские малыши были без ума от непобедимого Попая и были рады, как и их любимый герой, съедать по банке шпината. А родители готовили им пиццу, супы и омлеты со шпинатом.

Шпинат жалуют во многих странах мира, но особенно неравнодушны к нему во Франции. Там по достоинству оценили целебные свойства шпината и окрестили его не иначе как «метла для желудка». Не многие знают, что в зеленых листьях, богатых витаминами, содержатся и уникальные вещества, которые помогают выведению из организма шлаков и токсинов и ускоряют обмен веществ. Родиной этого листового овоща считают Персию, где его выращивали с незапамятных времен. Оттуда в XI веке он был завезен в Западную Европу. Несмотря на то что шпинат, в отличие от многих его собратьев по овощному семейству, имеет не ярко выраженный вкус, европейцам персидская диковинка пришлась по душе и вскоре стала незаменимым ингредиентом многих салатов, супов, горячих закусок и выпечки. Кроме того, сок изумрудных листьев оказался превосходным натуральным красителем, благодаря которому паста, соусы, фарш, крем, масло или мороженое приобретают оригинальный сочный оттенок.

На сегодняшний день рецептов со шпинатом придумано великое множество. Чтобы максимально сохранить его витаминный запас, стоит взять на заметку несколько нехитрых советов. Выбирая свежий шпинат, обратите внимание на листья: они должны быть ярко-зелеными, крепкими, без пятен и механических повреждений. Не забывайте и о том, что этот овощ в свежем виде нельзя хранить долго, поскольку все полезные вещества, содержащиеся в нем, имеют свойство довольно быстро улетучиваться. Поэтому на полке холодильника листья можно держать не больше суток.

Промывать их (предварительно удалив толстые стебли) нужно в холодной воде и непосредственно перед приготовлением, а затем при необходимости просушить с помощью бумажной салфетки. Если рецептура требует измельчения шпината, не прокручивайте его через мясорубку: листья приобретут неприятный металлический привкус. Достаточно порубить их острым ножом и соединить с остальными ингредиентами.

Для салатов выбирайте небольшие целые листья. Хорошую компанию им в таких закусках составят руккола или пряный кресс-салат, а также орехи, яйца и мягкий сыр. Свежий шпинат замечательно сочетается с белым сухим вином с фруктовыми и цветочными нотками. Замороженные листья очень удобны для приготовления и полностью сохраняют витамины и полезные микроэлементы. Перед тепловой обработкой их не нужно размораживать — просто сразу отправьте в кастрюлю или на сковороду. Но в основном из него делают салаты. Классическое сочетание: шпинат, клубника и грецкие орехи. Раньше, между прочим, французы использовали овощ не по назначению. Его соком окрашивали различные кремы, мороженое, масло, соусы — для получения сочного салатового оттенка.

Выбирая шпинат в магазине, обращайте внимание на его цвет. Крупные листья темно-зеленой окраски подойдут для обжаривания и тушения, более светлые и мелкие хороши для салатов. Ну а замороженный шпинат прекрасно идет в супы-пюре. Кстати, для супов шпинат следует варить не более минуты, иначе он потеряет все полезные микроэлементы.

Зелень шпината содержит фолиевую кислоту, кальций, витамины P, K. Но больше всего в этом овоще железа. Кстати, до 80-х годов прошлого века считалось, что в шпинате содержится в 10 раз больше железа, чем на самом деле. Просто один из американских ученых ошибся в подсчетах. Но как ни крути, шпинат действительно богат железом, он самый «железный» из всех овощей. А что самое любопытное — в сушеном шпинате этого вещества даже больше, чем в свежем.

Лазанья со шпинатом и фетой

Шпинат — 600 г, листы лазаньи готовые сухие — 250 г, сыр фета — 200 г, сыр пармезан — 200 г, яйца — 3 шт., лук зеленый — 1 пучок, соль, перец черный молотый.

Листы лазаньи и яйца отварить. Воду слить, листы промыть. Листья шпината сварить (3 минуты). Лишнюю влагу отжать. В миске смешать шпинат, нарезанный зеленый лук, раскрошенную фету, соль, перец и яйца. Пармезан натереть на терке. В форму выложить часть листов лазаньи, сверху смесь со шпинатом, посыпать частью пармезана. Накрыть слоем листов лазаньи, сверху — слой начинки и пармезан. Запекать 45 минут при 180 °С.

Овощной салат со шпинатом и лососем

Шпинат — 300 г, филе лосося — 600 г, помидоры черри — 300 г, сыр фета — 100 г, орехи грецкие — 30 г, лимоны — 1 шт., масло растительное, соль, перец черный молотый.

Филе лосося нарезать небольшими кусочками. Посолить, поперчить и обжаривать на растительном масле 2-3 минуты. Выложить филе на салфетку, дать маслу стечь. Фету нарезать кубиками, помидоры — пополам. Часть листьев шпината порвать руками, часть оставить целыми. В салатник сложить шпинат, помидоры, фету. Грецкие орехи измельчить в блендере. Из лимона выжать сок, сбрызнуть салат. Добавить грецкие орехи. На тарелку выложить филе лосося горкой. Сверху — приготовленный салат.

Равиоли со шпинатом

Шпинат — 100 г, мука пшеничная — 400 г, яйца — 4 шт., сыр рикотта — 300 г, сыр пармезан тертый — 50 г, масло сливочное — 10 г, соль.

Смешать муку с солью, собрать в горку, в центре сделать углубление, вбить туда 3 яйца, добавить воду (1 ст. л.) и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут. Шпинат порубить, обжаривать на сливочном масле 5 минут, перемешать с рикоттой, пармезаном, добавить соль, яйцо, все перемешать и поставить в холодильник. Тесто раскатать, вырезать квадраты 5 х 5 см. На один лист выложить начинку, накрыть вторым и защипать края. Варить 3 минуты в кипящей воде.

Пирог со шпинатом и зеленым луком

Шпинат — 500 г, лук зеленый — 300 г, сыр фета — 500 г, тесто слоеное дрожжевое — 500 г, яйца — 1 шт., перец черный молотый.

Шпинат и лук порубить, перемешать и отжать жидкость. Добавить фету. Перетереть. Тесто раскатать на два пласта по размеру противня. Выложить пласт на дно противня и поверх него распределить начинку. Поперчить. Сверху выложить еще один слой теста, защипать края, смазать пирог взбитым яйцом. Отправить в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут.

Рулетики со шпинатом

Шпинат — 250 г, филе куриное — 6 шт., томаты вяленые — 100 г, сыр — 50 г, чеснок — 2 зубчика, мука пшеничная — 1 ст. л., масло растительное, соль, перец черный молотый.

Для начинки томаты измельчить. Отправить в миску шпинат, томаты, мелко нарубленный чеснок и тертый сыр. Посолить. Каждое филе надрезать и раскрыть как книгу. Отбить. Положить на середину начинку, свернуть в рулетик, посолить, поперчить и заколоть зубочисткой или перевязать ниткой. Обвалять в муке. Обжаривать рулетики на масле на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон. Переложить на противень или в огнеупорную форму. Запекать 10-12 минут при 180 °С.

Шпинатные тефтели

Шпинат — 200 г, фарш мясной — 800 г, яйца — 1 шт., горчица — 1 ст. л., пармезан — 50 г, хлеб белый — 3 ломтика, перец сладкий — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., томаты в собственном соку — 400 г, масло сливочное — 50 г, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Хлеб без корочки положить в блендер и перемолоть в крошку. Переложить в миску, добавить фарш, шпинат, горчицу, яйцо, тертый пармезан, соль и перец молотый. Перемешать. Сформовать из фарша тефтели. Положить на застеленный фольгой и смазанный растительным маслом противень. Запекать 35-40 минут при 200 °С. Пока запекаются тефтели, приготовить соус. Лук мелко порубить. В сотейнике разогреть сливочное масло. Обжаривать лук до мягкости 5 минут. В блендер положить очищенный сладкий перец и томаты вместе с соком. Измельчить. Вылить массу в сотейник к луку, посолить, поперчить. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и тушить под крышкой 10-15 минут. Подавать тефтели с соусом.