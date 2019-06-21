Шпионившие в пользу России лица осуждены более чем на 4 года тюрьмы

Фото из открытых источников

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В четверг Шяуляйский окружной суд признал двух лиц виновными в шпионаже в пользу России и наказал их реальными сроками лишения свободы на четыре года и девять месяцев, сообщил BNS представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас.

Обвинения предъявлены двум лицам. Один из них до задержания работал на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляй, другой — уже вышел в запас.

Дело рассматривалось на закрытых судебных заседаниях. Оба осужденных признали свою вину.

Прокурор предлагал наказать их шестью годами лишения свободы.

Согласном материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.

Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года после того, как правоохрана получила информацию литовской разведки о зафиксированной передаче данных иностранному разведывательному ведомству и о подозрениях в шпионаже.

Этот приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.