Штаб Тихановской просит литовцев не ездить в Беларусь и не поддерживать режим

Фото BFL/Жигимантаса Гядвилы

Штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской просит литовцев не соблазняться созданной Минском возможностью посещать Беларусь без визы.

Глава штаба Валерий Ковалевский во вторник сказал BNS, что Беларусь таким образом преследует множество целей: финансовую поддержку для страдающей от санкций Запада экономике, использовать это с целями пропаганды и, в конце концов — с целями разведки.

«Нужно понимать, что когда вы приедете туда, спецслужбы будут оценивать вас по-своему, будут думать, как вас использовать для влияния на ваши страны. Это могут быть какие-то разговоры о том, как у вас плохо, а могут быть и попытки вербовки, потому что им нужны агенты», — сказал Ковалевский.

Он подчеркивает, что Минск, который предлагает безвизовый режим для литовцев и латышей, также ожидает притока средств.

«Он ведь пригласил в гости не потому, что вы привозите какие-то свои европейские ценности, уважение к демократии. Он хочет, чтобы вы приехали и оставили деньги. Те деньги, за которые вы покупаете бензин, дизтопливо или любые другие продукты, потому что они там дешевле, эти деньги идут на поддержание режима», — предупредил глава штаба Тихановской.

По словам Ковалевского, власти Беларуси особенно приветствует выбор жителей Запада покупать в больших количествах белорусские сигареты, чтобы их нелегально перевозить.

Он говорит, что такое поведение создает странный контраст, когда литовцы и латыши — одни из самых больших сторонников Украины, а когда приезжают в Беларусь, то оставляют свои деньги и таким образом «поддерживают режим, который воюет с Украиной».

По словам Ковалевского, Минск также использует эту ситуацию для активной пропаганды, сообщая, сколько литовцев едет в Беларусь из-за нужды.

«Сам (Александр) Лукашенко говорит: они там совсем нищие, у них ничего не осталось — ни гречки, ни соли, приезжайте в Беларусь, мы вас накормим. То есть пропаганда начинает просто издеваться над литовцами, латышами, изображает вас неимущими, которые нищенствуют, которым нечего есть в Литве и Латвии», — заявил он.

После того, как в середине апреля Минск объявил о введении на месяц безвизового режима для граждан Литвы и Латвии, Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупредил, что российские и белорусские спецслужбы предпринимают более активные действия по вербовке граждан Литвы.

В настоящее время безвизовый режим продлен до конца года.

По данным литовской разведки, при выборе потенциальной мишени учитывается не только возможности человека собирать и предоставлять информацию, но и его мотивация к сотрудничеству или, по мнению служб, уязвимость человека.

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил в понедельник на своем сайте, что безвизовым режимом за месяц воспользовались 22 тыс. 454 гражданина Литвы.

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