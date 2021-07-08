Штамм дельта доминирует в США и Германии

Штамм коронавируса Дельта продолжает стремительно распространяться по всему миру и уже стал доминирующим на территории США и Германии. Об этом сообщают NBC и немецкое издание Der Spiegel.
Так, согласно докладу Института вирусологии имени Роберта Коха, начиная с конца июня, доля распространения Дельты на территории Германии составляет 59%. В частности, новый штамм вытеснил своего предшественника — Альфу, который был распространен в Европе в начале текущего года. Сейчас только треть всех зарегистрированных случаев принадлежит альфа-варианту.
Тем временем в медицинском регуляторе CDC США также сообщили, что по состоянию на начало июля штамм Дельта также стал доминирующим и на территории страны. Сегодня доля распространения штамма составляет 51,7%.
Недавно представители здравоохранения США предупреждали о стремительном распространении Дельта штамма, поскольку его распространенность заражений удваивается каждые две недели.
В США за последние 14 дней число случаев коронавируса выросло на 14%, в среднем до 13 тысяч в день, однако число смертей сократилось на 19%, до 250 в среднем за сутки.
Ранее в Португалии из-за штамма Дельта констатировали четвертую волну COVID. Глава правительства заявил о необходимости ускорить вакцинацию из-за вспышки коронавируса.korrespondent.net