Штамм дельта доминирует в США и Германии

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Штамм коронавируса Дельта продолжает стремительно распространяться по всему миру и уже стал доминирующим на территории США и Германии. Об этом сообщают NBC и немецкое издание Der Spiegel.

Так, согласно докладу Института вирусологии имени Роберта Коха, начиная с конца июня, доля распространения Дельты на территории Германии составляет 59%. В частности, новый штамм вытеснил своего предшественника — Альфу, который был распространен в Европе в начале текущего года. Сейчас только треть всех зарегистрированных случаев принадлежит альфа-варианту.