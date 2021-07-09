Штаммы побеждают вакцины? Что будет с COVID

Что происходит с противодействием коронавирусу в мире сейчас?

Рано радоваться

Глава ВОЗ отмечает , что некоторые страны с высоким уровнем вакцинированного населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, словно пандемия коронавируса уже закончилась, а делать этого не нужно.

В Британии, например, уже в середине июля планируют избавиться от всех внутренних ограничений.

Новая норма

С другой стороны, некоторые страны уже разрабатывают планы, как сосуществовать с коронавирусом. Так, Сингапур, до сих пор справлявшийся с эпидемией коронавируса едва ли не лучше всех в мире (только 30 умерших на почти 6 миллионов населения), подготовил план перехода к новой норме в условиях сосуществования с вирусом. Власти острова исходят из того, что вирус уже никогда не исчезнет из человеческой популяции, а потому нужно сделать так, чтобы вызываемая им болезнь для большинства людей и всего общества была не страшнее гриппа. При этом люди и экономика должны вернуться к почти нормальному существованию, даже если в других странах будет продолжаться полномасштабная эпидемия.

Переход к новой нормальности должны обеспечить масштабная вакцинация, ежедневное экспресс-тестирование большой доли населения и всех прибывающих на остров, а также тотальное отслеживание людей, контактировавших с заразившимися и тех, кто контактировал с этими контактировавшими.

Вакцинация от коронавируса должна приблизить эпидемиологические показатели COVID-19 к таковым у сезонного гриппа. Это уже сделал Израиль — лидер по доле вакцинированных среди крупных государств. Частота госпитализаций из-за ковида в Израиле среди полностью вакцинированных составляет 0,3 на 100 тысяч человек в день, а уровень смертности — 0,1 на 100 тысяч человек во всех возрастных категориях (среди невакцинированных соотношение числа умерших и выявленных случаев заболевания на порядок больше).

В 2018-2019 годах показатели госпитализации и смертности от гриппа в США составляли 0,4 и 0,03 на 100 тысяч человек в день соответственно. Во время тяжелых эпидемий гриппа, как и в 2017-18 годах, эти показатели составили 0,67 и 0,05 соответственно. Сингапур уже привил около 40% граждан, а к концу лета собирается довести эту долю до двух третей всех жителей.

Мнения ученых

Прививка не дает полной, 100-процентной защиты от вируса, подтверждают в ВОЗ. Даже если получить обе дозы вакцины и выждать положенное время, чтобы иммунный ответ организма достиг максимального уровня, шанс заболеть Covid-19 все равно остается — особенно у тех, кто пренебрегает другими защитными мерами.

Кроме того, реакция на прививку в значительной степени индивидуальна. У пожилых людей, а также тех, кто страдает от хронических болезней или принимает иммунодепрессанты, защитный ответ организма может быть значительно менее выраженным. А значит, их риск подхватить инфекцию оказывается выше и после вакцинации.

Впрочем, как показывают многочисленные исследования, даже в том случае если привитый человек заболевает Covid-19, чаще всего инфекция у него протекает без каких-либо симптомов или — реже — в относительно легкой форме.

«Прививки спасают жизни, но одной только вакцинацией проблему не решишь, — уверены в ВОЗ. — Необходимо продолжать бороться с распространением вируса всеми возможными способами — особенно когда большинство окружающих прививки не имеют и Covid-19 так широко распространен».