Штраф – за уличные туалеты

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У Литвы остался год на упразднение уличных туалетов в городах, где проживают 2000 жителей и более. В прошлом году у 7,6% жителей дома не было удобств. Такие данные собрали европейские исследователи. Это четвертый в антирейтинге показатель в Европе.

Европейское бюро статистики Eurostat в ноябре 2021 года указало, что во всем ЕС в 2020 г. удобств дома не было только у 1,9% жителей Европы. Хуже, чем в Литве, показатели только в Латвии (8%), Болгарии (13,2%) и Румынии (22,8%). В соседней Польше удобств дома нет только у 1,4% жителей, в Эстонии – у 4%, а в Швеции такого явления практически не существует – 0%.

Представители муниципалитетов говорят, что больше всего проблем — с малоимущими получателями социальной помощи, которые не могут подключиться, даже когда трубу подводят к самому дому, им иногда не на что купить унитаз. У некоторых до сих пор нет воды в доме.