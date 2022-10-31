Швеция анонсировала новое расследование взрывов на «Северном потоке»

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Служба безопасности Швеции начнет дополнительное расследование утечек на газопроводах «Северный поток», сообщает moscowtimes.ru со ссылкой на прокуратуру. К нему привлекут Вооруженные силы страны.

Как напомнили в прокуратуре, в начале октября Служба безопасности провела предварительное расследование взрывов на магистралях и пришла к выводу, что это была «масштабная диверсия». Теперь главный прокурор по делу Матс Люнгквист распорядился провести дополнительный осмотр «места преступления». По его словам, привлечение вооруженных сил потребовалось, поскольку у них есть необходимые «ресурсы и опыт».

На этой неделе шведские военные начали независимое исследование морского дна вокруг мест утечек с помощью минных тральщиков. «Могу подтвердить, что мы оказываем поддержку прокурору в проведении подводных работ, выполняемых кораблем HMS Belos. Однако никакой связи между исследованиями Вооруженных сил Швеции в этом районе и запросом от прокурора нет», — сказал представитель ВМС Йимми Адамссон.

Накануне оператор «Северного потока» Nord Stream AG прислал судно для инспекции повреждений «Северных потоков». Специалисты планируют обследовать место взрывов за 3-5 дней. Однако Дания, в чьей исключительной экономической зоне также пролегает участок магистрали, до сих пор не дала разрешения на такие работы.

Эта скандинавская страна и Германия также ведут собственные расследования взрывов на «Северных потоках». Однако все они отказались привлекать к процессу Россию. Делиться полученной информацией Дания, Швеция и Германия также не хотят.