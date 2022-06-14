Швеция начала менять законодательство, чтобы угодить Турции — Столтенберг

Швеция начала менять законодательство, чтобы выполнить требования Турции. Об этом Йенс Столтенберг сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, сообщает Европейская правда со ссылкой на Тhe Guardian.
«Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками. Это два важных шага для решения проблем, затронутых Турцией», — добавил генсек Альянса.
Как известно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в Финляндию и Швецию для переговоров на фоне блокирования Турцией заявок этих стран на вступление.
Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на вступление, но Турция угрожает наложить вето.
Позже власти Турции поставили десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО.korrespondent.net