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Швеция начала менять законодательство, чтобы угодить Турции — Столтенберг

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Швеция начала менять законодательство, чтобы выполнить требования Турции. Об этом Йенс Столтенберг сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, сообщает Европейская правда со ссылкой на  Тhe Guardian.

«Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками. Это два важных шага для решения проблем, затронутых Турцией», — добавил генсек Альянса.

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Как известно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в Финляндию и Швецию для переговоров на фоне блокирования Турцией заявок этих стран на вступление.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на вступление, но Турция угрожает наложить вето.

Позже власти Турции поставили десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО.

korrespondent.net

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