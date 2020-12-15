Швеция намерена отказаться от наличных

Власти Швеции намерены отказаться от использования в стране наличных денег и уже начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны. Об этом пишет Bloomberg.
«Министр финансов Швеции страны Пер Болунд объявил о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифровой кроны», — пишет издание.
Известно, что это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание разработке цифровой валюты. Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture.
«В Швеции люди не хотят лишний раз прикасаться к монетам, купюрам, или нажимать на кнопки банкомата, чтобы снять наличные. Пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию», — заявляют финансисты Швеции.
Отмечается, что в 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в стране. В расчете на долю от национального ВВП это самый низкий результат в мире на данный момент.
Среди последних финансовых изменений в Швеции, которое начало действовать в условиях пандемии — деньги на карманные расходы, которые обычно получают дети от родителей, тоже могут перейти в цифру. Например, крупнейший банк страны Svenska Handelsbanken уже предлагает специальную «цифровую копилку», которая позволяет детям управлять своими финансами со смартфона.
Напомним, что китайским чиновникам, в качестве эксперимента, начали платить криптовалютой. Первая зарплата в токенах поступила в цифровые кошельки китайских чиновников в начале мая.korrespondent.net