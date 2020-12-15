  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Члены трехстороннего совета не изменили позиций, ММЗ повысится до 642 евро

Подробнее...
default image
В Польше прогнозируют еще одну волну COVID-19

Подробнее...
костел
Со среды в Литве останавливаются публичные службы в храмах

Подробнее...
default image
182 правоохранителя больны COVID-19, это влечет трудности обеспечения контроля

Подробнее...
default image
МОТ: во многих странах с высоким уровнем доходов растет разрыв в оплате труда мигрантов и местных

Подробнее...
медик
И. Шимоните не исключает возможность попросить помощь у зарубежных медиков

Подробнее...
default image
"Белорусская нефтяная компания" приостанавливает экспорт через Klaipedos nafta

Подробнее...
default image
Страны Европы в канун праздников ужесточают ограничения из-за коронавируса

Подробнее...
вакцина
Первые 10 тыс. доз вакцины от COVID-19 прибудут в начале января – А. Дулькис

Подробнее...
default image
В Великобритании обнаружили "новую разновидность" коронавируса

Подробнее...
default image
В РФ заявили о 100% эффективности Спутника V против тяжелых форм COVID-19

Подробнее...
Василяускас
В. Василяускас: я бы подождал с повышением минимальной месячной зарплаты

Подробнее...
полиция
В праздники и выходные в Литве будет действовать 250 пропускных постов

Подробнее...
default image
Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена - CNN

Подробнее...
default image
Швеция намерена отказаться от наличных

Подробнее...
default image
Кабмин должен предусмотреть средства для пострадавшего бизнеса – Г. Науседа

Подробнее...
default image
В Амстердаме ужесточают правила украшения домов к Рождеству

Подробнее...
default image
Эксперты представят Г. Науседе данные по COVID-19, внесут предложения по прививкам

Подробнее...
default image
За минувшие сутки подтверждено 1432 новых случаев коронавируса, умерло 38 человек

Подробнее...
Гинтаре Скайсте
Г. Скайсте: расходы государства вырастут не менее чем на 1 млрд. евро

Подробнее...
default image
Исландия пустит переболевших COVID-19 туристов без тестов и карантина

Подробнее...
default image
Встречаться на улице могут два человека, не живущие вместе - Р. Якилайтене

Подробнее...
default image
Н. Мачюлис: не время экономить, когда государство может брать займы без ограничений

Подробнее...
вакцина
ЕС пожертвует часть COVID-вакцин бедным странам

Подробнее...
default image
ЕК утвердила создание гарантийного фонда для поддержки экономики

Подробнее...
default image
В Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 721 белорусу

Подробнее...
default image
В Польше пройдут суды над участниками женской демонстрации

Подробнее...
елка
Правительство разрешило продажу рождественских елок

Подробнее...
default image
Британцы не смогут путешествовать по ЕС после BREXIT

Подробнее...
Миколас Маяускас
М. Маяускас: в бюджете на следующий год заложен 1 млрд евро на обуздание кризиса

Подробнее...
default image
Сегодня в США стартует массовая вакцинация против COVID-19

Подробнее...
default image
Бизнес надеется на помощь государства, как и во время первого карантина

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал принять срочные меры для поддержки гражданской авиации в условиях пандемии

Подробнее...
default image
При ограничении передвижения в Литве, выезжать за рубеж не запрещается

Подробнее...
default image
Трамп продолжит оспаривать итоги выборов президента США

Подробнее...
default image
Г. Науседа одобряет ужесточение карантина

Подробнее...
default image
Со среды ужесточаются карантинные условия в Литве

Подробнее...
default image
Власти Британии призвали магазины запастись продуктами из-за Brexit

Подробнее...
дети
У младших школьников на неделю раньше начинаются зимние каникулы

Подробнее...
default image
В Австрии раскрыта правоэкстремистская группировка со связями в Германии

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Швеция намерена отказаться от наличных

Photo by szeke on Foter.com / CC BY-SA

Власти Швеции намерены отказаться от использования в стране наличных денег и уже начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны. Об этом пишет Bloomberg.

«Министр финансов Швеции страны Пер Болунд объявил о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифровой кроны», — пишет издание. 

Известно, что это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание разработке цифровой валюты. Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture.

реклама

«В Швеции люди не хотят лишний раз прикасаться к монетам, купюрам, или нажимать на кнопки банкомата, чтобы снять наличные. Пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию», — заявляют финансисты Швеции. 

Отмечается, что в 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в стране. В расчете на долю от национального ВВП это самый низкий результат в мире на данный момент.

Среди последних финансовых изменений в Швеции, которое начало действовать в условиях пандемии — деньги на карманные расходы, которые обычно получают дети от родителей, тоже могут перейти в цифру. Например, крупнейший банк страны Svenska Handelsbanken уже предлагает специальную «цифровую копилку», которая позволяет детям управлять своими финансами со смартфона.

Напомним, что китайским чиновникам, в качестве эксперимента, начали платить криптовалютой. Первая зарплата в токенах поступила в цифровые кошельки китайских чиновников в начале мая.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.