Швеция намерена отказаться от наличных

Власти Швеции намерены отказаться от использования в стране наличных денег и уже начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны. Об этом пишет Bloomberg.

«Министр финансов Швеции страны Пер Болунд объявил о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифровой кроны», — пишет издание.

Известно, что это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание разработке цифровой валюты. Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture.