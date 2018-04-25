Швеция намеревается защитить свою экономику от короновируса

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Швеция намеревается защитить свою экономику от урона, наносимого в результате вспышки короновируса.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство финансов королевства, Швеция намерена расширить существующую программу поддержки бизнеса, чтобы защитить экономику от шока, в связи с расространением коронавируса в мире.

Особенное беспокойство Министерства финансов вызывает влияние на шведскую экономику сбоев по поставкам различных деталей и услуг из других стран. Кроме того, ситуация с падением спроса и продаж также может стать неприятной новостью для экономики страны.

В связи с этим между правительством, возглавляемым социал-демократической партией, а также центристской и Либеральными партиями была достигнута межпартийная договоренность, предусматривающая выделение необходимых финансовых средств для предоставления государственной поддержки бизнесу. По планам это должно случиться в течении шестимесячного периода для покрытия расходов некоторых компаний по заработной плате для персонала, рискующего потерять работу из-за торговых проблем.