default image
США начали вывод войск из Афганистана

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис намерен вывести "из тени" 600-700 млн евро

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы принял решение выделить помощь Греции

Подробнее...
default image
Турция созывает многосторонний саммит по беженцам

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса МИД рекомендует отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию

Подробнее...
default image
Швеция намеревается защитить свою экономику от короновируса

Подробнее...
default image
Польша ввела запрет на экспорт медикаментов

Подробнее...
default image
Президент Г. Науседа: 11 марта в Литве связано с единством

Подробнее...
default image
Литва отмечает 30-летие восстановления независимости

Подробнее...
default image
Да новых случая коронавируса в Литве привозные

Подробнее...
default image
Спикер сейма: мы не можем не гордиться прогрессом, достигнутым за 30 лет

Подробнее...
default image
Трамп не приедет в Москву на торжества по случаю 9 мая

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис и Г.Ландсбергис – за второй срок Д.Яунишкиса на посту главы ДГБ

Подробнее...
default image
Чехия отменяет занятия во всех школах и вузах. Запрещены массовые мероприятия

Подробнее...
default image
Канада выделит $1,5 млн на поддержку украинской полиции

Подробнее...
default image
Г.Науседа скептически оценивает возможность расследования ситуации с ДГБ в сейме

Подробнее...
default image
Папа Римский призвал священников не бояться коронавируса и идти к больным

Подробнее...
default image
Украинские авиалинии отменяют часть рейсов в Литву

Подробнее...
default image
Greenpeace заявила об огромном уровне радиации в Фукусиме

Подробнее...
default image
Турция заявила о первом случае заражения

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Швеция намеревается защитить свою экономику от короновируса

Фото из открытых источников

Швеция намеревается защитить свою экономику от урона, наносимого в результате вспышки короновируса.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство финансов королевства, Швеция намерена расширить существующую программу поддержки бизнеса, чтобы защитить экономику от шока, в связи с расространением коронавируса в мире.

Особенное беспокойство Министерства финансов вызывает влияние на шведскую экономику сбоев по поставкам различных деталей и услуг из других стран. Кроме того, ситуация с падением спроса и продаж также может стать неприятной новостью для экономики страны.

В связи с этим между правительством, возглавляемым социал-демократической партией, а также центристской и Либеральными партиями была достигнута межпартийная договоренность, предусматривающая выделение необходимых финансовых средств для предоставления государственной поддержки бизнесу. По планам это должно случиться в течении шестимесячного периода для покрытия расходов некоторых компаний по заработной плате для персонала, рискующего потерять работу из-за торговых проблем.

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600