Швеция не планирует вступление в НАТО — глава МИД

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Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Швеция в настоящий момент не намеревается подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает Интерфакс.

Вместе с тем, министр напомнила, что Швеция и Финляндия являются самыми близкими партнерами НАТО.

Также Линде заявила о позиции западных стран по ситуации вокруг Украины, Она выразила сомнения в том, что шведский дипперсонал придется эвакуировать из Украины.

Отмечается, что количество жителей Швеции, поддерживающих присоединение страны к Североатлантическому альянсу, в последнее время увеличилось из-за роста напряженности в отношениях с Россией.

В шведском парламенте мнения по поводу присоединения Швеции к НАТО разделились: правоцентристские партии поддерживают присоединение к НАТО, а социал-демократы выступают против.

Напомним, ранее МИД РФ прокомментировал заявления о возможности принятия в НАТО Швеции и Финляндии.