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Швеция планирует тестировать 50 — 100 тыс. человек в неделю на наличие COVID-19

Nuotrauka www.pixabay.com

Швеция планирует тестировать 50 — 100 тыс. человек в неделю на наличие COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен объявила о том, что в королевстве начинается проект по тестированию до 100 000 человек в неделю на наличие COVID-19.

Работа в этом направлении будет развернута уже в ближайшие недели. В начале тесты будут проводиться у лиц, чья работа играет ключевые роли в функционировании общества. Речь идет о сотрудниках полиции и пожарных в дополнение к пациентам с тяжелыми симптомами и медицинскому персоналу обслуживающему их.

«Мы говорим о тестировании и анализе 50 000, а может быть, и 100 000 человек в неделю», — заявила Лена Халленгрен. По её словам, на данный момент в Швеции прошли тестирование почти 75 000 человек.

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