default image
Глава МИД Литвы призывает коллег по ЕС не ехать в Москву на майский парад

Подробнее...
default image
Евросоюз намерен сокращать выбросы парниковых газов

Подробнее...
default image
В Польше людей старше 40 лет будут отправлять на профилактические обследования

Подробнее...
default image
Премьер:Д. Яунишкис может руководить ДГБ и второй срок

Подробнее...
default image
Швеция подтвердила выявление 22 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Подробнее...
default image
Самоуправления Литвы объявляют об эпидемии гриппа

Подробнее...
default image
В Бельгии обезврежена ОПГ по контрабанде людей

Подробнее...
default image
Президент встретился с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич

Подробнее...
default image
Евросоюз на экстренном заседании обсудит пути улучшения отношений с Россией

Подробнее...
default image
Стало известно о третьем случае коронавируса в Эстонии

Подробнее...
default image
Старинная ярмарка Казюкас на новый лад

Подробнее...
default image
Россия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Подробнее...
default image
Еще семь зараженных коронавирусом в Ирландии

Подробнее...
default image
Подписано обновленное соглашение о борьбе с манипуляцией спортивными соревнованиями

Подробнее...
default image
США выделят Украине $38 млн на кибербезопасность

Подробнее...
default image
В Польше госпитализированы 65 человек с подозрением на коронавирус

Подробнее...
default image
В Египте вводят новый тип туристической визы

Подробнее...
default image
Литовцы потеряли деньги, инвестируя через кипрскую компанию Royal Forex LTD

Подробнее...
default image
Угроза коронавируса в Украине: карантин в школах и запрет массовых мероприятий

Подробнее...
default image
Присужденный Литве кредитный рейтинг A+ Минфин называет историческим завоеванием

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Швеция подтвердила выявление 22 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Nuotrauka www.pixabay.com

Швеция подтвердила выявление 22 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ это является одним из наиболее резких увеличений числа, инфицированных в королевстве за все время ведения проверок. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения опасным вирусом в Швеции дошло 52.

Согласно информации, распространенной Агентством общественного здравоохранения Швеции, 16 случаев заражения из 22, зафиксированы в столичном регионе Стокгольма. Остальные 6 носителей COVID-19 проживают в городе Оребро, губернии в Сконе, провинции Вермланд и в городе Гетеборг.

Агентство также обратилось ко всем лабораториям в стране, которые теперь могут тестировать вирус, с просьбой регулярно проверять пациентов, сообщающих о респираторных симптомах. Помимо этого, с этой недели процедуры тестов по всей Швеции будут расширены, заявили в Агентстве общественного здравоохранения Швеции.

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600