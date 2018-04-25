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Швеция подтвердила выявление 22 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ это является одним из наиболее резких увеличений числа, инфицированных в королевстве за все время ведения проверок. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения опасным вирусом в Швеции дошло 52.

Согласно информации, распространенной Агентством общественного здравоохранения Швеции, 16 случаев заражения из 22, зафиксированы в столичном регионе Стокгольма. Остальные 6 носителей COVID-19 проживают в городе Оребро, губернии в Сконе, провинции Вермланд и в городе Гетеборг.

Агентство также обратилось ко всем лабораториям в стране, которые теперь могут тестировать вирус, с просьбой регулярно проверять пациентов, сообщающих о респираторных симптомах. Помимо этого, с этой недели процедуры тестов по всей Швеции будут расширены, заявили в Агентстве общественного здравоохранения Швеции.