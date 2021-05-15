Швеция получила американские ЗРК Patriot

Автор: Hunini — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

Первые компоненты американских зенитных-ракетных комплексов Patriot поставлены в Швецию. Об этом накануне сообщил телеканал SVT со ссылкой на Управление материального обеспечения обороны Швеции.

«Это правда, что поставки различных частей системы Patriot начались», – пояснил представитель ведомства Йоаким Левин.

По его словам, поставки комплексов будут происходить в 2021, 2022 и 2023 годах. Управление не раскрывает общее количество ракет.В свою очередь производитель ракетных систем – корпорация Lockheed Martin – сообщила, что Швеция получила военную технику еще в апреле. Речь идет о ракетах PAC-3, которые компания называет «самыми передовыми в мире».

При этом еще в феврале 2018 года Госдеп США одобрил возможную поставку Швеции четырех комплексов Patriot. Вместе с пусковыми установками предполагается поставить до 300 ракет, радары и сопутствующее оборудование. Американские специалисты окажут техническое содействие в развертывании и эксплуатации комплексов ПВО. Общая сметная стоимость программы составляет $3,2 млрд.