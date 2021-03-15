Швеция считает Северный поток-2 угрозой безопасности ЕС

«Этот проект имеет серьезные последствия для всей европейской безопасности, и мы сожалеем, что ЕС на сегодня не имеет более влиятельных рычагов для определения того, как согласуются и как выполняются подобные проекты — потому что они влияют на всех нас», — заявил посол Швеции в Украине.

По его словам, Швеция не смогла остановить прокладку российской трубы даже не смотря на то, что выступает против проекта. Для этого просто отсутствуют юридические механизмы.