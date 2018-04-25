Швеция увеличит оборонные расходы и создаст новые полки

Št. srž. Vilmos Lisauskaitės, srž. Vido Stašaičio ir gr. Monikos Zabinaitės nuotraukos/ KAM

Шведское правительство решило увеличить оборонные расходы и создать новые пехотные и артиллерийские полки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, правительство Швеции достигло межпартийной договорённости об ассигновании дополнительных 13 млрд шведских крон (около1,486 млрд долларов США) на расходы по обеспечению обороны королевства.

Новое решение было принято на фоне ожидаемого внесения изменений в оборонную стратегию страны со стороны парламента. Соглашение предусматривает выделение дополнительных средств в размере 13 млрд шведских крон и модернизации оборонной сферы в 2021-2025 годах.

Среди прочего новое решение предполагает создание нового артиллерийского полка в городе Кристинехамн в 2021-2025 годах. Кроме того, в 2022 году начнется процесс восстановления и полной комплектации необходимым оборудованием и вооружением двух пехотных полков, который должен закончится к 2026 году. Место дислокации новых полков будет объявлено в течение ближайших месяцев.