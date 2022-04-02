Швеция выделит более $1 млрд для помощи украинским беженцам

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Швеция в весеннем бюджете выделит 10,5 млрд. шведских крон (1,1 миллиарда долларов) на жилье и помощь для украинских беженцев. Об этом заявил министр финансов Микаэль Дамберг, пишет Svenska Dagbladet.

Отмечается, что правительство подготовит новый закон, который даст Шведскому миграционному совету возможность обязывать муниципалитеты обеспечить жильем людей, подпадающих под действие Директивы о массовых беженцах.

«Мы не вернемся к 2015 году, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность, а другие — нет», — заявил министр.