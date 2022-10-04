Швеция закрыла Балтийское море вокруг мест утечки газа — СМИ

Напомним, на прошлой неделе подводные взрывы повредили трубопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2 в четырех местах у Швеции и Дании, и привели к огромным утечкам метана в международных водах Балтийского моря.

На выходных власти Дании заявили, что утечка метана в газопроводах Nord Stream прекратилась, однако шведская береговая охрана сообщила в понедельник, что меньшая утечка в Nord Stream 2 увеличилась и составляет около 30 метров в диаметре.