Швеция закрыла Балтийское море вокруг мест утечки газа — СМИ

Швеция закрыла зону Балтийского моря вокруг мест утечки газа из поврежденных трубопроводов для расследования возможной «грубой диверсии». Об этом сообщает АР.
Береговая охрана Швеции сообщила, что кораблям, водолазам, рыболовным судам и подводным аппаратам запрещено приближаться к двум истокам возле Швеции на 9,3 километра.
Напомним, на прошлой неделе подводные взрывы повредили трубопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2 в четырех местах у Швеции и Дании, и привели к огромным утечкам метана в международных водах Балтийского моря.
На выходных власти Дании заявили, что утечка метана в газопроводах Nord Stream прекратилась, однако шведская береговая охрана сообщила в понедельник, что меньшая утечка в Nord Stream 2 увеличилась и составляет около 30 метров в диаметре.korrespondent.net