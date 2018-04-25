Швеция закрывает свои внешние границы для не граждан ЕС

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В связи с пандемией коронавируса COVID-19 с 19 марта Швеция закрывает свои внешние границы для граждан стран, не входящих в ЕС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Королевство решило ввести данную меру вслед за решением лидеров Европейского союза о закрытии внешних границ на месяц для борьбы с распространением коронавируса.

«Наше решение соответствует рекомендациям Европейского Совета и Комиссии для стран-членов ЕС ввести временный запрет на въезд в ЕС из третьих стран», — заявил Микаэль Дамберг.

Отметим, что помимо закрытия границ, шведское правительство также выступило с пакетом рекомендаций всем колледжам университетам, а также ряду других учебных заведений ввести дистанционное обучение с 18 марта.