Швеция закрывается от соседней Дании

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-релиз канцелярии правительства Швеции, решение об этом приняло правительство королевства. Данная мера призвана «жестко ограничить возможности поездки из Дании в Швецию» в связи с растущей опасностью дальнейшего распространения вируса.

Ранее аналогичный запрет был введен на путешествия из Великобритании. Ограничение на въезд из Великобритании связан с распространением нового, более опасного штамма коронавируса COVID-19 в этой стране, который затем был выявлен в Дании. По данным шведского правительства, запрет на въезд из Дании в основном направлен на снижение риска скопления людей и распространения вируса в торговых центрах и ресторанах.

«Причина таких решительных мер, естественно, заключается в нашем стремлении предотвратить дальнейшее распространение COVID-19», — заявил шведский министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Запрет в первую очередь будет касаться всех, кто едет из Великобритании или Дании, за исключением граждан Швеции. Исключения будут сделаны для людей, перевозящих товары и др. Для граждан Дании, которые работают или живут в Швеции, также будут иметь право въезда в страну.