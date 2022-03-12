Швеция значительно увеличит оборонные расходы. Как передаёт АЗЕРТАДЖ, на пресс-конференции в Стокгольме премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон раскрыла планы правительства по увеличению военных расходов королевства до двух процентов ВВП.
По словам шведского премьера, эти планы будут воплощены в жизнь в течение следующих 10 лет. Впрочем Магдалена Андерссон не назвала точной даты, когда страна достигнет этой цели. Она отметила, что решение принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью вокруг Швеции. «Война в Европе затронет шведский народ. Нам необходимо продолжать укреплять обороноспособность Швеции», сказала Магдалена Андерссон.
Глава правительства также предупредила о скором увеличении числа молодых людей, призываемых на обязательную военную службу, вновь начавшуюся с 2017 года.
После окончания холодной войны королевство существенно снизило свои оборонные ассигнования. Военные расходы Швеции были вновь увеличены лишь в последние годы на фоне роста напряжённости на Европейском континенте. В текущем году расходы на оборону составляют 1,3% от валового внутреннего продукта, что составляет около 66 миллиардов крон (6,7 миллиарда долларов). Затрачиваемые средства значительно больше по сравнению с 0,9% направляемых на оборонку в 2015 году. Впрочем в начале 1980-х годов, на эти цели Швеция направляла до 3-4% ВВП.
Отметим, что расходование двух процентов ВВП на военные расходы, является одним из требований НАТО для своих членов, хотя многие страны-члены не достигают этой отметки. Швеция не является членом данной организации, несмотря на растущую поддержку в обществе правительство отказывается идти на этот шаг.