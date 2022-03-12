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Швеция значительно увеличит оборонные расходы. Как передаёт АЗЕРТАДЖ, на пресс-конференции в Стокгольме премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон раскрыла планы правительства по увеличению военных расходов королевства до двух процентов ВВП.

По словам шведского премьера, эти планы будут воплощены в жизнь в течение следующих 10 лет. Впрочем Магдалена Андерссон не назвала точной даты, когда страна достигнет этой цели. Она отметила, что решение принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью вокруг Швеции. «Война в Европе затронет шведский народ. Нам необходимо продолжать укреплять обороноспособность Швеции», сказала Магдалена Андерссон.

Глава правительства также предупредила о скором увеличении числа молодых людей, призываемых на обязательную военную службу, вновь начавшуюся с 2017 года.