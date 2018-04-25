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Шведам советуют работать на дому до конца 2020 года

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в четверг 30 июля, шведские государственные органы здравоохранения продлили существующие рекомендации, призывающие граждан страны работать на удалении. Рекомендация основывается на существующей угрозе распространения пандемии коронавируса в общественном транспорте и рабочих местах.

Назвав перспективы распространения второй волны вируса «неопределенными», государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что работа из дома помогает уменьшить скопление людей в общественном транспорте. Следовательно, это может помочь предотвратить появление новых случаев инфицирования и дать больше места в автобусах и поездах для пассажиров, которые не могут работать из дома.

В середине марта, шведское Агентство общественного здравоохранения впервые призвало жителей Стокгольма, а также работодателей, создать возможность работы из дома.