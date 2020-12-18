Шведская крона стала лучшей основной валютой мира в 2020 году

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Лучшей основной валютой мира 2020 года эксперты назвали шведскую крону. Это произошло благодаря политике Riksbank, который не стал снижать ставки для смягчения удара, нанесенного по экономике Швеции пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.

Быстрое восстановление шведской кроны с весеннего минимума помогло ей стать лучшей основной валютой и второй лучшей валютой мира после гаитянского гурда.

Riksbank стал первым центробанком в мире, который на практике применил политику отрицательных ставок.

В июле 2009 года финансовое учреждение снизило ставку репо, которая является его основным инструментом денежно-кредитной политики, до 0,25%, что, в свою очередь, опустило привязанную к ней ставку по депозитам до 0,25%. Это стало ответом Riksbank на мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.

В последующие годы Riksbank поднимал ставку репо до 2,00% и опускал до -0,50%. 8 января 2020 года регулятор поднял ее с -0,25% до 0,00%, где она и держится до сегодняшнего дня.