Шведская полиция начинает жесткую борьбу с преступностью

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Шведская полиция начинает новую, более жесткую борьбу с преступностью после недавней серии перестрелок и взрывов, в ходе которых два дня назад в городе Мальме был застрелен 15-летний мальчик.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, Матс Лёфвинг, глава департамента национальных операций шведской полиции, в ходе специального брифинга сообщил о приказе, который был дан силам полиции рассматривать волну насильственных преступлений последних недель как так называемый «особый национальный инцидент».

Это означает создание временной целевой группы, которой предоставляются расширенные полномочия. Основной задачей этой группы станет сосредоточение на произошедшем инциденте, а также на схожих происшествиях. Глава департамента национальных операций шведской полиции Матс Лефвинг назначил Стефана Гектора, руководителем целевой группы. Ранее Стефан Гектор руководил полицейскими подразделениями, которые работали во время террористической атаки на улице Дроттнинггатан в Стокгольме в 2017 году.