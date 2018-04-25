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Шведская полиция начинает жесткую борьбу с преступностью

Фото azertag.az

Шведская полиция начинает новую, более жесткую борьбу с преступностью после недавней серии перестрелок и взрывов, в ходе которых два дня назад в городе Мальме был застрелен 15-летний мальчик.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, Матс Лёфвинг, глава департамента национальных операций шведской полиции, в ходе специального брифинга сообщил о приказе, который был дан силам полиции рассматривать волну насильственных преступлений последних недель как так называемый «особый национальный инцидент».

Это означает создание временной целевой группы, которой предоставляются расширенные полномочия. Основной задачей этой группы станет сосредоточение на произошедшем инциденте, а также на схожих происшествиях. Глава департамента национальных операций шведской полиции Матс Лефвинг назначил Стефана Гектора, руководителем целевой группы. Ранее Стефан Гектор руководил полицейскими подразделениями, которые работали во время террористической атаки на улице Дроттнинггатан в Стокгольме в 2017 году.

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Основное внимание новой целевой группы будет уделено борьбе с организованной преступностью, осуществляющей убийства посредством расстрелов и с использованием взрывчатых веществ, заявили журналистам на пресс-конференции.

Решение о создании специальной группы было принято после того, как 15-летний мальчик был застрелен в Мальме в субботу вечером, в один из самых загруженных периодов недели для многочисленных баров и ресторанов этого района.

Но на повестке дня в Швеции также находится беспрецедентное увеличение использования взрывчатых веществ в этой стране в борьбе между преступными группировками. В результате большого количества взрывов самодельных бомб, только за текущий год национальный отряд саперов Швеции выезжал около 100 раз, более чем в 2 раза больше прошлогоднего показателя. Тем не менее, случаев смертельного исхода в результате этих взрывов не было. Некоторые из взрывов были эквивалентны большим фейерверкам, а в результате других были разрушены фасады жилых домов, отмечали в полиции.

Отметим, что новости о правопорядке, включая сообщения о преступности, занимали 35 процентов телевизионных новостей в период с августа по сентябрь этого года, и этот вопрос часто доминирует в ходе политических дебатов.

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