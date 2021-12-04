Шведское издание напомнило об угрозе «интернет-апокалипсиса»

Мощная вспышка на Солнце может вызвать «интернет-апокалипсис». Об этом сообщило шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на IТ-специалиста из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти.
Как утверждает эксперт, во время подобной вспышки первым делом пострадают не крупные серверы, которые можно защитить, а подводные кабели, составляющие основу интернета. При этом чувствителен не сам кабель, а ретрансляторы, которые размещены на расстоянии 50-150 километров для усиления сигнала.
Как указано в статье, десятилетия аномально низкой солнечной активности не могут продолжаться вечно и примерно раз в 80-100 лет на Солнце возникают супербури. Отмечается, что солнечная вспышка не приведет к полному отключению интернета, однако существует риск серьезной дестабилизации.
Помимо этого, явление может вывести из строя оборудование на земной орбите, что лишит человечество спутникового интернета. Корональный выброс массы – вспышка на Солнце, во время которой заряженные частицы выбрасываются по направлению к Земле. Когда они достигают земного магнитного поля, возникает геомагнитная буря. Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах.
Напомним, 4 ноября на Земле зафиксировали одну из крупнейших магнитных бурь за последние несколько лет.korrespondent.net