Швейцария готовится постепенно снимать карантинные ограничения

«Ситуация улучшается, она еще не вполне благополучна, но улучшается. Исходя из прогнозов на ближайшие недели и месяцы, мы можем начать постепенно снимать ограничения. И если мы будем действовать осторожно, то в начале апреля сможем сделать следующий шаг, а затем еще один», — сказал Ален Берсе.

Он отметил, что благодаря ответственному поведению граждан за последний месяц число новых заболеваний сократилось вдвое. Предполагается, что 1 апреля в Швейцарии смогут открыться террасы кафе и ресторанов. В дальнейшем в зависимости от обстоятельств каждый месяц власти будут принимать решение об ослаблении карантинных мер.